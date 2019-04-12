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Женщина после похода в салон осталась одинокой и с четырьмя бровями (фото, видео)

18:28, 12 апреля 2019
Курьёзы
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За процедуру женщина заплатила 250 долларов / фото fox4kc.com

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Дочери подарили своей матери, которая родилась без бровей, поход в салон для татуажа, сообщает Metro.

Однако эта процедура для женщины обернулась настоящей катастрофой - ей сделали целых четыре брови вместо двух. Но и на этом неприятности не закончились - бойфренд, увидев Джами, решил разорвать с ней отношения.

Ранее пользователи сети заподозрили, что премьер Канады Джастин Трюдо носит фальшивые брови.

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