Женщина после похода в салон осталась одинокой и с четырьмя бровями (фото, видео)

Когда бойфренд женщины увидел ее после процедуры, решил разорвать с ней отношения.

В США 42-летняя женщина Джами Ледбеттер после процедуры по микроблейдингу осталась с четырьмя бровями и без бойфренда.

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Дочери подарили своей матери, которая родилась без бровей, поход в салон для татуажа, сообщает Metro.

Однако эта процедура для женщины обернулась настоящей катастрофой - ей сделали целых четыре брови вместо двух. Но и на этом неприятности не закончились - бойфренд, увидев Джами, решил разорвать с ней отношения.

Ранее пользователи сети заподозрили, что премьер Канады Джастин Трюдо носит фальшивые брови.