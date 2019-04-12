Женщина после похода в салон осталась одинокой и с четырьмя бровями (фото, видео)
18:28, 12 апреля 2019Курьёзы
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Когда бойфренд женщины увидел ее после процедуры, решил разорвать с ней отношения.
За процедуру женщина заплатила 250 долларов / фото fox4kc.com
В США 42-летняя женщина Джами Ледбеттер после процедуры по микроблейдингу осталась с четырьмя бровями и без бойфренда.
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Дочери подарили своей матери, которая родилась без бровей, поход в салон для татуажа, сообщает Metro.
Однако эта процедура для женщины обернулась настоящей катастрофой - ей сделали целых четыре брови вместо двух. Но и на этом неприятности не закончились - бойфренд, увидев Джами, решил разорвать с ней отношения.
Ранее пользователи сети заподозрили, что премьер Канады Джастин Трюдо носит фальшивые брови.
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