Неслыханное хулиганство: американку будут судить за то, что ее сын пописал на стоянке

Инцидент на парковке увидел местный шериф и составил на женщину протокол за хулиганство.

Кто из родителей не был в ситуации, когда ребенку очень срочно надо в туалет. Американка Брук Джонс с ее 3-летним сыном как раз ехала в авто, когда малышу срочно "приспичило" по-маленькому.

Женщина сразу же обратила на первую автозаправку по дороге, но кажется, они не успевали, пишет Украинская правда. Жизнь со ссылкой на CNN.

Читайте такжеВ Калифорнии ненавидят дом в стиле Флинстоунов (видео)

Джонс была беременна на 34 недели и не могла самостоятельно быстро отнести ребенка в туалет, а малыш уже орал, что уже писает в штаны.

Поэтому ей ничего не оставалось, как позволить ему сделать свои дела прямо на стоянке.

Казалось бы, критическая ситуация, неприятно, но что могла сделать в таком случае женщина.

Однако, полиция не отнеслась к этому так же лояльно. Инцидент на парковке увидел местный шериф и составил на женщину протокол за хулиганство.

Теперь женщине грозит 60 дней тюрьмы и штраф в размере 5 тысяч долларов.

Прояснить ситуацию офицеру женщине не удалось – он настаивал, на стоянке есть туалет, поэтому справлять естественные потребности на стоянке – неприемлемо.

"Неприятности случаются. Полисмен говорит, здесь есть туалет. А что было бы, если бы мы бежали туда, а там было занято? Что мне надо было сделать с ребенком? Позволить ему писать просто на пол в помещении заправки", – жалуется женщина.

Суд назначили на 30 апреля – всего за несколько дней до запланированных родов.