В Николаеве декоммунизировали черный хлеб – СМИ

Представители завода объяснили журналистам, что к ним поступило письмо из Николаевской ОГА.

Николаевский хлебозавод №1 сменил название хлеба «Стахановский» на основании закона о декоммунизации.

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Об этом сообщают «Новости N» ссылаясь на информацию с предприятия.

Представители завода объяснили журналистам, что к ним поступило письмо от заместителя главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня.

«Сейчас хлеб называется «Галицкий». Нам рекомендовал первый заместитель главы Николаевской ОГА господин Бонь. На основании закона Украины «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». В частности они расписали, что Стаханов Алексей Григорьевич начальник сектора социалистического соревнования... они нам целое письмо прислали по этому поводу», - рассказали представители предприятия в телефонном комментарии корреспондентам.

Утверждается, что новое название для бывшего «Стахановского» хлеба придумали сами сотрудники завода.

Справка УНИАН. Алексей Стаханов (1905-1977 гг.) – советский шахтер, новатор добывающей промышленности, основоположник так называемого Стахановского движения.

С 1927 года работал на шахте «Центральная-Ирмино» в городе Ирмино Луганской области Украины.

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года за смену (5 ч. 45 мин.) вместе с двумя крепильщиками добыл 102 тонны угля при норме на одного забойщика в 7 тонн, в 14 раз превысив эту норму и установив рекорд.

В то же время, большевики использовали успех Стаханова в пропаганде. В частности – для кампании, известной как «Стахановское движение».

«Стахановцы», в число которых входили работники самых разных отраслей, стремились многократно превысить установленные планом нормы производства.