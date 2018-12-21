Нищук: мы одерживаем победу над остатками "совка"

Министр отмечает, что Украина уже не вернется к "ментальным колхозам".

Министр культуры Евгений Нищук убежден, что Украина одерживает победу над остатками "совка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Часе вопросов к правительству в парламенте.

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"Именно в этом году начали осуществляться наши мечты. Были приняты решения, происходили события, которые дали крутой разворот в системе управления отраслью. Это если говорить бюрократическим языком. А по-человечески, по-простому - мы одерживаем победу над остатками "совка", - отметил Нищук.

Министр отметил, что "мы никогда уже не вернемся к ментальным колхозам".

В частности, отметил он, созданы условия для художественного самовыражения. "Государство, простите за такой каламбур, повернулось лицом к людям и культуре, к широкой творческой среде", - сказал он.

Обращаясь к депутатам, Нищук отметил, что "гармонизация наших отношений по формуле "культурные инициативы, разработка и принятие законов, создание механизмов финансирования, осуществление творческих проектов" дает сегодня грандиозный эффект".

Как сообщал УНИАН, директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что после освобождения территорий Донбасса от российской оккупации декоммунизация региона должна быть быстрой и решительной, так как именно скорость обеспечит успех.