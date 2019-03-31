В Луцке избиратель оставил на участке мыло и веревку и попросил передать их "властям на Киев" (фото)

В полиции по данному факту пока никто не обращался.

В Луцке на одном из участков избиратель рядом с ящиком для голосования оставил мыло и веревку и попросил передать их представителям центральной власти в Киев.

Читайте такжеСтрасти под Одессой: жена устроила копу и его коллеге разборки из-за "утех" на избирательном участке - СМИ

Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Кудрявцев.

«Один из избирателей оставил на участке веревку и мыло. Просил «передать властям на Киев». Что бы это значило?», - отметил Кудрявцев.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Волынской области Виктор Гомоль, пока никто в полицию по данному факту не обращался.

Ранее в Киеве на Подоле на избирательном участке в роддоме женщина родила во время голосования за президента Украины.