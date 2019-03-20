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Пушистый пассажир: в Австралии коала "оккупировала" авто и отказывалась вылезать (видео)

19:27, 20 марта 2019
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

Как говорится в сюжете ТСН, животное не выдержало жаркой погоды и решило охладиться в машине с кондиционером. В салоне перевернула все вверх дном, но ничего не украла. А вот вылезать из машины не захотела.

Коала вцепилась когтями в переднюю панель салона. Водителю с трудом удалось избавиться от дебошира.

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Теги: #Австралия#животные