Пушистый пассажир: в Австралии коала "оккупировала" авто и отказывалась вылезать (видео)

Коала вцепилась когтями в переднюю панель салона.

В штате Южная Австралия коала спряталась от жары в авто с кондиционером и отказывалась вылезать.

Как говорится в сюжете ТСН, животное не выдержало жаркой погоды и решило охладиться в машине с кондиционером. В салоне перевернула все вверх дном, но ничего не украла. А вот вылезать из машины не захотела.

Коала вцепилась когтями в переднюю панель салона. Водителю с трудом удалось избавиться от дебошира.