Пушистый пассажир: в Австралии коала "оккупировала" авто и отказывалась вылезать (видео)
19:27, 20 марта 2019Курьёзы
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Коала вцепилась когтями в переднюю панель салона.
Иллюстрация / REUTERS
В штате Южная Австралия коала спряталась от жары в авто с кондиционером и отказывалась вылезать.
Как говорится в сюжете ТСН, животное не выдержало жаркой погоды и решило охладиться в машине с кондиционером. В салоне перевернула все вверх дном, но ничего не украла. А вот вылезать из машины не захотела.
Коала вцепилась когтями в переднюю панель салона. Водителю с трудом удалось избавиться от дебошира.
Пушистый оккупант: коала спряталась от жары в авто с кондиционером и отказывалась вылезать
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