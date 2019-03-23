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Когда старость в радость: 84-летняя пенсионерка из США готовится к Чемпионату мира по легкой атлетике (видео)

23:41, 23 марта 2019
Курьёзы
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Об этом рассказали в эфире ТСН. Женщина будет соревноваться в разных дисциплинах, например прыжки в длину и забег на 800 метров. Но ее любимый вид спорта - прыжки с шестом. Всю жизнь женщина работала торговым представителем, а прыгать начала только в 65.

Она уже установила три рекорда - в 70, 75 и 80. К 85 дню рождения, который отметит в июне, хочет подарить себе еще одно спортивное достижение. Поэтому Флоренс тренируется ежедневно.

Как сообщал УНИАН, 6 марта бабушка помогла полиции задержать телефонных мошенников на Сумщине.

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Теги: #бабушка