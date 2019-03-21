Британская полиция осуществила мечту 104-летней пенсионерки и арестовала ее (видео)
12:32, 21 марта 2019Курьёзы
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Бывшая секретарша, которая живет в доме для пожилых людей, рассказала, что ни разу не имела проблем с законом.
Британская полиция арестовала 104-летнюю пенсионерку по ее собственному желанию
Британская полиция арестовала 104-летнюю пенсионерку по ее собственному желанию.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Бывшая секретарша, которая живет в доме для пожилых людей, рассказала работникам, что ни разу не имела проблем с законом. И именно поэтому мечтает об аресте.
Воплощать ее мечту взялась местная полиция. Правоохранители заковали пенсионерку в наручники и покатали ее на служебной машине.
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