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Британская полиция осуществила мечту 104-летней пенсионерки и арестовала ее (видео)

12:32, 21 марта 2019
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Бывшая секретарша, которая живет в доме для пожилых людей, рассказала работникам, что ни разу не имела проблем с законом. И именно поэтому мечтает об аресте.

Воплощать ее мечту взялась местная полиция. Правоохранители заковали пенсионерку в наручники и покатали ее на служебной машине.

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Теги: #пенсионерка#полиция Британии