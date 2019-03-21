Британская полиция осуществила мечту 104-летней пенсионерки и арестовала ее (видео)

Бывшая секретарша, которая живет в доме для пожилых людей, рассказала, что ни разу не имела проблем с законом.

Британская полиция арестовала 104-летнюю пенсионерку по ее собственному желанию. Об этом говорится в сюжете ТСН. Читайте такжеСказала код от пустой карточки: в Сумах пенсионерка одурачила мошенника Бывшая секретарша, которая живет в доме для пожилых людей, рассказала работникам, что ни разу не имела проблем с законом. И именно поэтому мечтает об аресте. Воплощать ее мечту взялась местная полиция. Правоохранители заковали пенсионерку в наручники и покатали ее на служебной машине.

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