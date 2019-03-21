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Пародия на хит группы KAZKA "Плакала" об аварийном состоянии дорог Львовщины покоряет сеть (видео)

11:20, 21 марта 2019
Курьёзы
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Жители Львовщины записали пародию на песню "Плакала" о состоянии местных дорог / скриншот

Жители Старосамборского района Львовщины решили привлечь внимание к аварийному состоянию местных дорог, записав пародию на хит группы KAZKA "Плакала".

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Видео на своей странице в Facebook опубликовал местный житель Роман Хром.

"Клип снят на дороге Мшанец-Стрелки С141704 (Старосамборский р-н, Львовская обл.) Этой дорогой пользуются 11 сел. Из года в год ситуация стабильно ужасная", - говорится в сообщении.

Авторы пародии призывают подписать петицию относительно аварийного состояния дорог, чтобы привлечь внимание местной власти.

За сутки видео посмотрели более 140 тысяч пользователей соцсети, а почти 5 тысяч поделились пародией со своими "друзьями".

Как сообщал УНИАН, гуцульская пародия на хит MARUV взорвала сеть.

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Теги: #Львивщина#пародия#группа KAZKA