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Угроза дефицита: немецкая компания подарила королеве Великобритании полторы тысячи рулонов туалетной бумаги (видео)

20:01, 14 марта 2019
Курьёзы
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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Бумага очень скоро может оказаться стране дефицитной, поскольку до сих пор ее импортировали. После выхода страны из ЕС сотрудничество с иностранными компаниями может оказаться под вопросом.

Поэтому немецкая компания-импортер, которая сейчас работает в Великобритании, устроила акцию. И привезла в Букингемский дворец полторы тысячи рулонов туалетной бумаги.

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Теги: #Brexit#королева Великобритании Елизавета II#дефицит туалетной бумаги