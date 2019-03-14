Угроза дефицита: немецкая компания подарила королеве Великобритании полторы тысячи рулонов туалетной бумаги (видео)

Бумага уже вскоре может стать в стране дефицитным, поскольку до сих пор его импортировали.

Немецкая компания подарила королеве Великобритании полторы тысячи рулонов туалетной бумаги. Об этом сообщается в сюжете ТСН. Читайте такжеТрамп оценил шансы на отмену Brexit Бумага очень скоро может оказаться стране дефицитной, поскольку до сих пор ее импортировали. После выхода страны из ЕС сотрудничество с иностранными компаниями может оказаться под вопросом. Поэтому немецкая компания-импортер, которая сейчас работает в Великобритании, устроила акцию. И привезла в Букингемский дворец полторы тысячи рулонов туалетной бумаги.

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