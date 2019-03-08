Глава Apple подыграл Трампу и сменил имя в твиттере

Рядом с именем Тима Кука появился логотип компании в виде яблока.

Генеральный директор Apple Тим Кук подыграл президенту США Дональду Трампу, забывшему его фамилию. Он сменил имя в Twitter на Тим Эппл.

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Новую фамилию главы технологического гиганта можно увидеть только с устройств Apple, так как он использовал значок логотипа компании.

Ранее 7 марта глава Apple выступил с докладом на встрече министерства труда в Вашингтоне — он рассказал об успехах образовательных инициатив компании. Американский лидер, комментируя выступление, забыл фамилию Кука.

«Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашей страны. Мы очень это ценим, Тим Эппл», — сказал Трамп.