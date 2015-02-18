Мэр Бостона призвал горожан прекратить прыжки в сугробы

Об этом пишет The Independent.

Сотни бостонцев прыгают из окон и крылец в сугробы, возятся и купаются в снегу ради развлечения. Новый вид экстремального отдыха породил популярный хэштег #BostonBlizzardChallenge.

Читайте такжеСША снова накрыли мощные снегопады, Бостон засыпало 2-метровыми сугробами (фото)По мнению мэра, такое развлечение может привести к фатальным последствиям. "Это глупость такое делать", - заявил он.