В Папуа Новой Гвинее украли почти 300 дорогих авто, приобретенных для проведением международного саммита (видео)
18:50, 13 февраля 2019Курьёзы
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Машины привезли в страну специально к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества минувшей осенью.
Полиция Папуа Новой Гвинеи разыскивает почти 300 дорогих авто после международного саммита.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Машины привезли в страну специально к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества минувшей осенью.
Их предоставляли официальным гостям мероприятия. Сейчас, отчитывается полиция, судьба сотен "Лендкрузеров", "Фордов" и "Мазд" неизвестна.
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