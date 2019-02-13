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В Папуа Новой Гвинее украли почти 300 дорогих авто, приобретенных для проведением международного саммита (видео)

18:50, 13 февраля 2019
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Машины привезли в страну специально к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества минувшей осенью.

Их предоставляли официальным гостям мероприятия. Сейчас, отчитывается полиция, судьба сотен "Лендкрузеров", "Фордов" и "Мазд" неизвестна.

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Теги: #авто