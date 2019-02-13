В Папуа Новой Гвинее украли почти 300 дорогих авто, приобретенных для проведением международного саммита (видео)

Машины привезли в страну специально к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества минувшей осенью.

Полиция Папуа Новой Гвинеи разыскивает почти 300 дорогих авто после международного саммита. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеЗаблокировали авто и забрали сумку с деньгами: в Киеве произошло дерзкое ограбление (фото, видео) Машины привезли в страну специально к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества минувшей осенью. Их предоставляли официальным гостям мероприятия. Сейчас, отчитывается полиция, судьба сотен "Лендкрузеров", "Фордов" и "Мазд" неизвестна.

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