В США зоопарк предложил назвать таракана в честь экс-любимого и накормить им сурикатов (видео)
16:47, 08 февраля 2019Курьёзы
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Торжественное кормление состоится 14 февраля.
Американский зоопарк предлагает назвать таракана в честь экс-любимого и накормить им сурикатов
Американский зоопарк предлагает назвать таракана в честь экс-любимого и накормить им сурикатов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Об акции зверинец штата Техас сообщил на своей странице в соцсетях. В заметке предлагают посетителям оставлять имена бывших парней или девушек, которыми впоследствии назовут тараканов.
Торжественное кормление состоится 14 февраля, его будут транслировать в соцсетях.
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