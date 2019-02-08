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В США зоопарк предложил назвать таракана в честь экс-любимого и накормить им сурикатов (видео)

16:47, 08 февраля 2019
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Об акции зверинец штата Техас сообщил на своей странице в соцсетях. В заметке предлагают посетителям оставлять имена бывших парней или девушек, которыми впоследствии назовут тараканов.

Торжественное кормление состоится 14 февраля, его будут транслировать в соцсетях.

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Теги: #День влюбленных#День Святого Валентина