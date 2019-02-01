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Пушистый дебют: в Китае публике одновременно показали 11 маленьких панд (видео)

12:06, 01 февраля 2019
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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На публике вместе со смотрителями появились 11 панд, рожденных в прошлом году в специальном центре в провинции Сычуань.

Чтобы создать праздничную атмосферу, вольер украсили традиционными фонариками и символами года.

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Теги: #Китай#панда