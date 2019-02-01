Пушистый дебют: в Китае публике одновременно показали 11 маленьких панд (видео)
12:06, 01 февраля 2019Курьёзы
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Чтобы создать праздничную атмосферу, вольер украсили традиционными фонариками и символами года.
В Китае работники зоопарка устроили пандам впечатляющий дебют.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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На публике вместе со смотрителями появились 11 панд, рожденных в прошлом году в специальном центре в провинции Сычуань.
Чтобы создать праздничную атмосферу, вольер украсили традиционными фонариками и символами года.
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