В Британии контрабандисты объявили вознаграждение в $30 тысяч за голову полицейской собаки (видео)
11:21, 24 января 2019Курьёзы
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Пес по кличке Скемп за 5 лет работы нашел табака почти на 8 миллионов долларов.
На служебных собак контрабандисты охотятся уже не впервые / скриншот
Британские контрабандисты объявили награду за голову спаниеля, который мешает им зарабатывать на нелегальных сигаретах.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Отмечается, что благодаря отличному обонянию и природным инстинктам пес по кличке Скемп за 5 лет работы нашел табака почти на 8 миллионов долларов.
После того, как дела дошли до суда в нескольких графствах, бандиты объявили за собаку вознаграждение в 30 тысяч долларов.
Надо отметить, что на служебных собак контрабандисты охотятся уже не впервые. В прошлом году колумбийская мафия предлагала вдвое большую сумму за убийство овчарки, которая ищет кокаин.
Британские контрабандисты объявили награду за голову спаниеля, который мешает им зарабатывать
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