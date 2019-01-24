В Британии контрабандисты объявили вознаграждение в $30 тысяч за голову полицейской собаки (видео)

Пес по кличке Скемп за 5 лет работы нашел табака почти на 8 миллионов долларов.

Британские контрабандисты объявили награду за голову спаниеля, который мешает им зарабатывать на нелегальных сигаретах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что благодаря отличному обонянию и природным инстинктам пес по кличке Скемп за 5 лет работы нашел табака почти на 8 миллионов долларов.

После того, как дела дошли до суда в нескольких графствах, бандиты объявили за собаку вознаграждение в 30 тысяч долларов.

Надо отметить, что на служебных собак контрабандисты охотятся уже не впервые. В прошлом году колумбийская мафия предлагала вдвое большую сумму за убийство овчарки, которая ищет кокаин.