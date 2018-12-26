В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию
20:27, 26 декабря 2018Курьёзы
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Полицейским пришлось объяснять ребенку, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста мог перепутать подарки.
Прибывшие полицейские обнаружили очень сердитого мальчика / REUTERS
В Германии девятилетний житель города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки.
Уточняется, что прибывшие полицейские обнаружили очень сердитого мальчика, который показал им список желаемых подарков, отправленных Санта-Клаусу, сообщает NDR.
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Сотрудники полиции прочитали его, и не нашли ни одного совпадения с тем, что лежало под елкой.
В результате полицейским пришлось объяснять ребенку, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста мог перепутать подарки.
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