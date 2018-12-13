В Колумбии депутаты забросали коллег крысами (видео)
09:42, 13 декабря 2018Курьёзы
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В Колумбии этих грызунов считают символом коррупции и воров.
В Колумбии депутаты забросали коллег крысами
Крысы в колумбийском сенате. Депутаты забросали грызунами представителей правых сил во главе с бывшим президентом страны Альваро Урибе.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Четыре белые крысы полетели с балкона на головы сенаторов.
В Колумбии этих грызунов считают символом коррупции и воров. Инцидент произошел после того, как часть законодателей именно из правых партий оказалась в центре коррупционного скандала.
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