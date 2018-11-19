Трамп рассмешил финнов, похвалив их за уборку леса граблями

Финны ответили ироническими фото на слова Трампа.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что никогда не говорил президенту США Дональду Трампу, что в скандинавской стране граблями расчищают лес от листьев и сорняков, чтобы не допустить пожаров.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Трамп в субботу посетил штат Калифорния, где сражаются с крупнейшими в истории лесными пожарами. Он заявил, что основной причиной пожаров является плохое управление лесными территориями.

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"Посмотрите на другие страны, они это делают иначе. Я был с президентом Финляндии, и он мне сказал: "У нас все по-другому... мы лесная страна". И они проводят много времени с граблями, расчищая все и делая другие дела, и у них нет проблем", - сказал Трамп.

Но президент Финляндии сказал в воскресенье, что не обсуждал расчистки лесов во время короткой встречи с Трампом в Париже в минувшие выходные.

"Я вспомнил, что Финляндия - это земля, покрытая лесами, и у нас также есть хорошая система мониторинга лесов", - сказал Ниинистьо, добавив, что он напомнил Трампу: "Мы заботимся о наших лесах".

Only you can prevent forest fires. Only you. #RakingAmericaGreatAgainpic.twitter.com/dRPeOTfUe5 — Pandora Boxx (@ThePandoraBoxx) November 18, 2018

После заявления Трампа жители Финляндии стали размещать в Twitter фотографии того, как они якобы расчищают местный лес.