Трамп заснул во время выступления Обамы

Трамп подчеркнул, что Обама попытался взять на себя заслуги, за «восстановление» США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не смог досмотреть выступление бывшего американского лидера Барака Обамы, потому что заснул. Об этом сообщает The Hill.

«Он очень хорош - очень хорош, чтобы засыпать», — сказал Трамп.

Он также добавил, что победа демократов на выборах в 2016 года привела бы к спаду ВВП США.

Трамп подчеркнул, что Обама попытался взять на себя заслуги, за «восстановление» США.