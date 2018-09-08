Трамп заснул во время выступления Обамы
00:36, 08 сентября 2018Курьёзы
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Трамп подчеркнул, что Обама попытался взять на себя заслуги, за «восстановление» США.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что не смог досмотреть выступление бывшего американского лидера Барака Обамы, потому что заснул. Об этом сообщает The Hill.
«Он очень хорош - очень хорош, чтобы засыпать», — сказал Трамп.
Он также добавил, что победа демократов на выборах в 2016 года привела бы к спаду ВВП США.
Трамп подчеркнул, что Обама попытался взять на себя заслуги, за «восстановление» США.
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