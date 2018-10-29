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Трамп не смог совладать с зонтом и оконфузился (видео)

10:36, 29 октября 2018
Курьёзы
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В итоге Трамп решил просто бросить зонт на трап и зашел в самолет / скриншот

Видео произошедшего опубликовано в YouTube.

Президент США поднимался по трапу самолета, а на входе в лайнер не смог протиснуться вместе с зонтом. Поднявшись, президент слегка колебался, закрыть ли ему зонт или оставить его на входе. А, возможно, он просто не смог разобраться с механизмом, закрывающим зонт. В итоге Трамп решил просто бросить его на трап и зашел в самолет.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп не поделился с женой зонтом.

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Теги: #Трамп