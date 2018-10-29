Трамп не смог совладать с зонтом и оконфузился (видео)
10:36, 29 октября 2018Курьёзы
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Президент США поднимался по трапу самолета, а на входе в лайнер не смог протиснуться вместе с зонтом.
В итоге Трамп решил просто бросить зонт на трап и зашел в самолет / скриншот
Президент США Дональд Трамп снова оконфузился, не сумев совладать с зонтом.
Видео произошедшего опубликовано в YouTube.
Президент США поднимался по трапу самолета, а на входе в лайнер не смог протиснуться вместе с зонтом. Поднявшись, президент слегка колебался, закрыть ли ему зонт или оставить его на входе. А, возможно, он просто не смог разобраться с механизмом, закрывающим зонт. В итоге Трамп решил просто бросить его на трап и зашел в самолет.
Неравный бой Трампа и зонта
Как сообщал УНИАН, ранее Трамп не поделился с женой зонтом.
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