В Словакии арестовали женщину, которая 16 лет громко включала одну и ту же оперу (видео)

Полиция Словакии взяла под стражу женщину, которая 16 лет подряд включала громко музыку с самого утра.

Проигрывать оперу Верди "Травиата" жительница небольшого городка начала в ответ на громкий лай соседской собаки. Впрочем, когда пес умер, музыка не стихла. Соседи говорят - женщина включала ее каждый день, с 6 до 10 утра. Из-за горе-соседки даже упали цены на жилье в квартале.

Найти выход жители пытались долгие годы, вплоть пока мэр городка не запретил ей включать музыку. Теперь женщине угрожает до трех лет заключения.