В Словакии арестовали женщину, которая 16 лет громко включала одну и ту же оперу (видео)
12:10, 26 октября 2018Курьёзы
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Полиция Словакии взяла под стражу женщину, которая 16 лет подряд включала громко музыку с самого утра.
Через действия женщины даже упали цены на жилье в квартале \ Фото www.depo.ua
Проигрывать оперу Верди "Травиата" жительница небольшого городка начала в ответ на громкий лай соседской собаки. Впрочем, когда пес умер, музыка не стихла. Соседи говорят - женщина включала ее каждый день, с 6 до 10 утра. Из-за горе-соседки даже упали цены на жилье в квартале.
Найти выход жители пытались долгие годы, вплоть пока мэр городка не запретил ей включать музыку. Теперь женщине угрожает до трех лет заключения.
В Словакии арестовали женщину, которая 16 лет подряд громко включала одну и ту же оперу
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