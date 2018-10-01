Британским фанатам ММА вместо боя включили мультфильм про свинку Пеппу

В поединке за титул в среднем весе Мусаси отправил Макдональда в нокаут и защитил чемпионский пояс.

Британский телеканал "Channel 5" вместо главного боя турнира "Bellator" между Гегардом Мусаси и Рори Макдональдом включил мультфильм про свинку Пеппу.

Об этом сообщает gazeta.ru.

Причиной отмены показа главного события вечера стало то, что согласно британским законам в выходной день на телевидении с 6 утра нельзя показывать контент с ограничением "15+".

"Нам очень неудобно перед телезрителями. Мы думали, что успеем показать все главные бои за три часа, но не уложились в рамки. В результате случилось то, что случилось: телеканалу пришлось переключиться на детскую программу. Сначала мы подумали, что это технический сбой, но это всего лишь вопрос законодательства", - заявил президент "Bellator" Скотт Кокер.

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"Я обещаю всем болельщикам, что мы будем тщательнее подходить к таймингу мероприятий. Сейчас в главном карди было шесть боев - за это мы вылезли за рамки. В дальнейших турнирах в основном раскладе мы будем оставлять по пять боев - и подобная ситуация больше не повторится", - добавил Кокер.

В поединке за титул в среднем весе Мусаси отправил Макдональда в нокаут и защитил чемпионский пояс.