"Не обещаю увеличения размера": в Грузии кандидат в президенты разместил рекламу на порносайте

По его словам, это эффективное бизнес-решение.

В Грузии кандидат в президенты Зураб Джапаридзе разместил свою предвыборную рекламу на сайте Pornhub.

Об этом сообщает издание "Грузия онлайн".

Кандидат в президенты от партии "Гирчи" подтвердил эту информацию. Со ссылкой на его слова сообщается, что на порносайте разместили баннеры с надписями "Не обещаю увеличения размера!" и "Больше секса, больше свободы!"

Джапаридзе отметил, что идея родилась у членов партии и это, по его словам, "обычное бизнес-решение". По его словам, только за 4 часа 8 сентября баннеры собрали до 40 тыс. показов. По его словам, пока не решили, сколько денег выделят на эту компанию.

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"Один пользователь из Грузии в среднем проводит 8-9 минут на сайте Pornhub. За это время он может видеть периферийным взглядом мой баннер. По-моему, это в тысяч раз более эффективная реклама, чем все телевизионные или уличные рекламы-спектакли всех других кандидатов вместе взятых", - цитируют Джапаридзе.

Напомним, ранее Конституционный суд Грузии легализовал марихуану. Коллегия по делам Конституционного суда приняла такое решение после того, как был рассмотрен совместный иск кандидата на пост президента Грузии Зураба Джапаридзе и его союзника от партии "Гирчи" Вахтанга Мегрелишвили.