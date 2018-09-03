цей матеріал доступний українською

В Мелитополе детскую площадку установили на кладбище (фото)

16:37, 03 сентября 2018
Курьёзы
2967 0
В городском совете Мелитополя, которая установила площадку, пока никак не комментируют ситуацию / соцсети

Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

соцсети

По словам мелитопольцев, детскую площадку с горками и каруселями установили в минувшую субботу, в День знаний, однако она граничит с кладбищем, которое даже не огорожено забором, а могилы находятся буквально в пяти метрах от «игорной зоны».

В городском совете Мелитополя, которая установила площадку, пока никак не комментируют ситуацию.

соцсети

Как сообщал УНИАН, в российском Омске детскую площадку огородили от людей забором с колючей проволокой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#кладбище