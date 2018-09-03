В Мелитополе детскую площадку установили на кладбище (фото)
16:37, 03 сентября 2018Курьёзы
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Площадку установили ко Дню знаний, однако она граничит с кладбищем, которое даже не огорожено забором, а могилы находятся буквально в пяти метрах от «игорной зоны».
В городском совете Мелитополя, которая установила площадку, пока никак не комментируют ситуацию / соцсети
В Мелитополе Запорожской области установили детскую площадку на границе с кладбищем.
Об этом в соцсетях сообщают местные жители.
соцсети
По словам мелитопольцев, детскую площадку с горками и каруселями установили в минувшую субботу, в День знаний, однако она граничит с кладбищем, которое даже не огорожено забором, а могилы находятся буквально в пяти метрах от «игорной зоны».
В городском совете Мелитополя, которая установила площадку, пока никак не комментируют ситуацию.
соцсети
Как сообщал УНИАН, в российском Омске детскую площадку огородили от людей забором с колючей проволокой.
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