Не надо стесняться: на улицах Парижа появились открытые писсуары, местные негодуют (фото)

Дизайнер “Уритротуара” сказал, что его устройство предлагает “экологичное решение проблемы общественных туалетов”.

Новые экологичные, но ничем не скрытые от взглядов прохожих писсуары появились на улицах Парижа, вызвав негодование местных жителей.

Ярко-красный “уринуар”, установленный неподалеку от Собора Парижской Богоматери на острове Сен-Луи, вызвал особое возмущение, пишет Reuters.

Местные жители обратились в мэрию с просьбами о его демонтаже и планируют подать петицию.

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“Нет необходимости помещать что-либо столь непристойное и уродливое в историческом центре”, - сказала 68-летняя владелица салона предметов венецианского искусства Паола Пеллицари.

Дизайнер “Уритротуара” (название происходит от двух французских слов, обозначающих писсуар и тротуар) сказал, что его устройство предлагает “экологичное решение проблемы общественных туалетов”.

Устройство представляет собой коробку с отверстием в передней части и кадкой цветов сверху, внутри которого содержится солома, которая превращается в компост, пригодный для последующего использования в парках и садах.

Однако жители острова Сен-Луи говорят, что вид ничем не огороженного писсуара портит их изысканный район.

“Нам сказали, что мы должны принять это, но это абсолютно неприемлемо. Это разрушает наследие острова. Разве люди не могут вести себя прилично?” - сказал владелец арт-галереи, расположенной неподалеку.

Местный мэр Ариэль Вейл настаивает на том, что эти устройства все же необходимы.

“Если мы ничего не сделаем, тогда мужчины просто продолжат справлять нужду на улице, - сказал он. - Если это действительно сильно беспокоит людей, то мы найдем другое место”.

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае мужчина застрял в туалете, когда попытался достать из него телефон. Он засунул руку слишком глубоко, а вытащить самостоятельно уже не смог.