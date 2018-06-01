Мужчина застрял в туалете, пытаясь достать оттуда телефон (видео)
10:17, 01 июня 2018Курьёзы
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Мужчина попался в "туалетную" ловушку, пытаясь достать телефон.
В Китае мужчина застрял в туалете, когда попытался достать из него телефон
В Китае мужчина застрял в туалете, когда попытался достать из него телефон. Он засунул руку слишком глубоко, а вытащить самостоятельно уже не смог.
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На помощь пришли пожарные. Они залили в отверстие моющую жидкость, чтобы уменьшить трение. Но руку освободить не удалось, поэтому унитаз таки разбили.
Рука пострадавшего покраснела и распухла, а вот удалось ли достать телефон – не сообщат.
Как сообщал УНИАН, в Великобритании пенсионерка, застряв на четыре дня в туалете, связала внуку шарф.
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