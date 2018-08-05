В Германии муха разрушила попытку мирового рекорда по домино

14:53, 05 августа 2018
Курьёзы
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В Германии муха стала причиной срыва мирового рекорда / фото spiegel.de

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Der Spiegel.

Любители домино собрались для установления рекордов в городе Нидда у Франкфурта. В течение двух недель они формировали фигуры из 600 000 разноцветных косточек.

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Однако процесс падения цепочки мини-домино был запущен досрочно, когда к нему подлетела муха.

"Костяшки имеют размер ногтя маленького пальца. Муха раньше времени запустила цепную реакцию, после этого у нас не было времени, чтобы снова выстроить все костяшки", - рассказал о разрушенной попытке организатор Патрик Зиннер.

Правда, участникам удалось установить другие рекорды, среди которых - самая длинная в Германии цепная реакция: 596 229 стандартных костяшек домино падали в течение 15 минут.

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Теги: #Германия#мировой рекорд