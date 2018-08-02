В Германии голый велосипедист попался на радар скорости

На мужчине была только обувь, но на дороге он превысил максимально разрешенную скорость движения. Полиция пока не смогла идентифицировать нарушителя, чтобы выписать ему штраф.

В четверг, 2 августа, полиция города Киль, что на севере Германии, продолжает поиски велосипедиста, с которого необходимо взыскать штраф за нарушение правил дорожного движения.

Еще 21 июля полиция Киля заявила, что столкнулась с самым удивительным нарушением дорожного движения: голый человек ехал на велосипеде со скоростью 47 километров в час в зоне с ограничением 30 километров в час, сообщает DW.

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Установлено, что это был мужчина, на котором была только обувь. Его отснято камерой фиксации скорости. Мужчина двигался в направлении центра города Киль вечером 21 июля. Мужчину пока не идентифицировали.

Инцидент случился в то время, когда Германия страдает от аномальной жары.