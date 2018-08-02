В Германии голый велосипедист попался на радар скорости
В четверг, 2 августа, полиция города Киль, что на севере Германии, продолжает поиски велосипедиста, с которого необходимо взыскать штраф за нарушение правил дорожного движения.
Еще 21 июля полиция Киля заявила, что столкнулась с самым удивительным нарушением дорожного движения: голый человек ехал на велосипеде со скоростью 47 километров в час в зоне с ограничением 30 километров в час, сообщает DW.
Читайте такжеЗуб за зуб: мужчина угнал эвакуатор в отместку за отогнанный на штрафстоянку автомобиль
Установлено, что это был мужчина, на котором была только обувь. Его отснято камерой фиксации скорости. Мужчина двигался в направлении центра города Киль вечером 21 июля. Мужчину пока не идентифицировали.
Инцидент случился в то время, когда Германия страдает от аномальной жары.