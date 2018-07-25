После апокалиптического ливня в Киеве дорожные барьеры устроили заплыв в бурном потоке (видео)
21:34, 25 июля 2018Курьёзы
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На Куреневке дорожные барьеры снесло водой после аномального ливня в Киеве.
Бывает и такое / Скриншот из видео
На Куреневке дорожные барьеры снесло водой после аномального ливня в Киеве. В Facebook опубликовано видео, на котором видно, как на проезжей части образовался бурный поток, и по нему плывут водоналивные пластиковые заграждения.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, Киев накрыл аномальный ливень с грозой и градом. Затопило дороги и подземные переходы, в некоторых образовались даже водопады. Из-за ливней в Киеве приостановили движение трамваев и троллейбусов. Введено оперативное положение.
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