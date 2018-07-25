После апокалиптического ливня в Киеве дорожные барьеры устроили заплыв в бурном потоке (видео)

На Куреневке дорожные барьеры снесло водой после аномального ливня в Киеве.

На Куреневке дорожные барьеры снесло водой после аномального ливня в Киеве. В Facebook опубликовано видео, на котором видно, как на проезжей части образовался бурный поток, и по нему плывут водоналивные пластиковые заграждения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, Киев накрыл аномальный ливень с грозой и градом. Затопило дороги и подземные переходы, в некоторых образовались даже водопады. Из-за ливней в Киеве приостановили движение трамваев и троллейбусов. Введено оперативное положение.