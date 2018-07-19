Путина и Трампа "скрестили" на обложке Time (фото)

Новый номер журнала Time с Путиным и Трампом в одном лице на обложке выйдет 30 июля.

Американский журнал Time вышел с обложкой, на которой изображено лицо c чертами президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина.

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На изображении - прическа главы РФ и овал лица американского президента. На обложке можно увидеть лишь заголовок: "Кризис саммита".

Стоит отметить, что речь идет о реакции на встречу тет-а-тет Трампа и Путина, которую они провели в Хельсинки 16 июля.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Путин и Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с российским лидером пресс-конференции президент США заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

Выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным вызвало шквал критики со стороны демократов и республиканцев. По возвращении в США он заявил, что на пресс-конференции оговорился о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.