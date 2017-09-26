Пушистое вторжение: белка выбежала на поле во время футбольного матча (видео)

В ходе футбольного матча белка выбежала на поле. Инцидент с животным опубликован на YouTube-канале.

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Белка преодолела большую дистанцию, прежде чем остановиться от испуга и усталости. Футбольных фанов вид зверька на поле привел в восторг и возбуждение.

В свою очередь, футбольный комментатор начал описывать маневры белки в микрофон.

Как сообщал УНИАН, в августе во время бейсбольного матча между "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс" на поле выбежал котенок, остановил игру и покусал стюарда.