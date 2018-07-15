"Шлейф жлобства": жену Тигипко высмеяли за странный наряд на открытии Одесского кинофестиваля (фото)

00:57, 15 июля 2018
Курьёзы
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Тигипко пришла на фестиваль в брюках и блузке с огромным шлейфом / Таблоид. Правда

Президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко удивила неординарным луком на красной дорожке. Тигипко пришла на фестиваль в брюках и блузке с огромным шлейфом, состоящим из нескольких частей.

В сети экстравагантный наряд раскритиковали. Так, политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале сравнил лук главы ОМКФ со шторой с тюлем.

Эффектный выход Виктории Тигипко / Таблоид. Правда

"Шлейф из жлобства на одесском кинофестивале. Супруга Тигипко появилась на Красной дорожке Одесского кинофестиваля в достаточно странном состоянии: позволила, чтобы её вывели на камеры в пижамных штанах, домашних туфлях и нестираной (и неглаженой) атласной шторе с тюлем. Интересно, кто и за что так поиздевался над достаточно симпатичной женщиной?", - сыронизировал политолог.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователей сети рассмешило новое фото президента России Владимира Путина на Валааме.

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Теги: #Тигипко#Одесский кинофестиваль