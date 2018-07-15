"Шлейф жлобства": жену Тигипко высмеяли за странный наряд на открытии Одесского кинофестиваля (фото)

Политолог Алексей Голобуцкий сравнил лук главы ОМКФ со шторой с тюлем.

Президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко удивила неординарным луком на красной дорожке. Тигипко пришла на фестиваль в брюках и блузке с огромным шлейфом, состоящим из нескольких частей.

В сети экстравагантный наряд раскритиковали. Так, политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале сравнил лук главы ОМКФ со шторой с тюлем.

"Шлейф из жлобства на одесском кинофестивале. Супруга Тигипко появилась на Красной дорожке Одесского кинофестиваля в достаточно странном состоянии: позволила, чтобы её вывели на камеры в пижамных штанах, домашних туфлях и нестираной (и неглаженой) атласной шторе с тюлем. Интересно, кто и за что так поиздевался над достаточно симпатичной женщиной?", - сыронизировал политолог.

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