Он уплыл: в России прошли похороны рубля
21:30, 06 декабря 2014Курьёзы
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На Невском проспекте прошла акция, посвященная стремительному падению рубля
Активисты похоронили рубль / dp.ru
Организатором акции стало движение "Весна", сообщает Деловой Петербург.
В акции участвовало 6 активистов. Рубль в гробу пронесли по части Невского проспекта до Садовой улицы и около Троицкого моста опустили в Неву.
Читайте такжеБанк России ради поддержки рубля перед выступлением Путина продал почти $2 миллиарда"Он уплыл",- сказали в пресс-службе "Весны".
"Мы хотели обратить внимание на резкое падение рубля, которое, по нашему мнению, является результатом политики российских властей", - сказал представитель движения.
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