Он уплыл: в России прошли похороны рубля

Организатором акции стало движение "Весна", сообщает Деловой Петербург.

В акции участвовало 6 активистов. Рубль в гробу пронесли по части Невского проспекта до Садовой улицы и около Троицкого моста опустили в Неву.

Читайте такжеБанк России ради поддержки рубля перед выступлением Путина продал почти $2 миллиарда"Он уплыл",- сказали в пресс-службе "Весны".

"Мы хотели обратить внимание на резкое падение рубля, которое, по нашему мнению, является результатом политики российских властей", - сказал представитель движения.