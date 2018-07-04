Джоан Роулинг высмеяла ошибку Трампа в Twitter

Роулинг заметила ошибку Трампа и высмеяла опечатку президента США в своем твиттере.

Британская писательница и автор знаменитой серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг высмеяла опечатку президента США Дональда Трампа, которую он допустил в одном из своих твитов.

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Об этом пишет Time. Ранее Трамп в твиттере написал о том, что гордится своими писательскими навыками и отметил, что фейковые СМИ пристально следят за ним в поисках ошибок.

Однако, в данной строчке, он сделал опечатку. Вместо «pore» в значении «тщательно изучать», он написал «pour», которое имеет значение «наливать».

Роулинг заметила ошибку Трампа и высмеяла опечатку президента США в своем твиттере. В частности, Роулинг назвала Трампа «величайшим писателем на земле», опубликовав его сообщение с опечаткой. По данным издания, в последствии Трамп удалил пост и написал то же сообщение корректно.