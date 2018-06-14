"Бронежилетом придавило": в сети высмеяли фото Путина

Как пишут журналисты, фото российского президента наверняка станет мемом.

В сети высмеяли фото Владимира Путина, сделанное во время концерта к открытию ЧМ по футболу в России.

Пользователей весьма озадачил его довольный вид. В то же время, некоторые допускают, что глава страны-агрессора просто замерз.

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"Фото, которое, наверняка, станет мемом. Довольный (или замерзший) Путин на концерте к открытию ЧМ по футболу", - пишет телеканал "Дождь" в своем Twitter.

"Его бронежилетом придавило", "По мне, так он ни на замерзшего, ни на довольного не похож. Что под себя сходил - похоже. Что радостно замёрз - нет", "С таким лицом у.меня дети на горшке сидят", - пишут комментаторы под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее популярный немецкий журнал Der Spiegel поместил на свою обложку главу РФ Владимира Путина с посиневшей кожей.