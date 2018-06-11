"Путин труп?": немецкий журнал удивил обложкой с синим президентом РФ (фото)

09:43, 11 июня 2018
Курьёзы
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Немецкий журнал удивил изображением главы РФ / фото facebook.com/alex.golobuckij

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Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующее фото. "Spiegel считает, что Путин труп?", — задается вопросом он.

Ранее министра обороны России Сергея Шойгу высмеяли в сети из-за деревянной поделки, которую тот повез показывать в город Кызыл.Так, украинский политолог Алексей Голобуцкий поинтересовался, не гроб ли это для президента РФ Владимира Путина.

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Теги: #обложка#Владимир Путин