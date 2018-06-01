Друг Бабченко рассказал о курьезе из-за его "убийства"

История друга Бабченко повеселила пользователей сети.

Друг Аркадия Бабченко Юрий Мацарский попал в курьезную ситуацию из-за инсценированного убийства.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. По словам Мацарского, на следующий день после "убийства" Бабченко отправился в школу на линейку к дочери.

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"Классная руководительница схватила меня за руку и начала рассказывать о пробелах в воспитании мелкой. - Ругается, - говорит. - Так умело, что я аж рот открыла. Тут я вспоминаю, как виртуозно ругался "покойник" и у меня сами собой льются слезы. Стою напротив учительницы и натурально реву. Классная останавливается на полуслове, смотрит на меня и кидается утешать: - Но в остальном - прекрасная девочка, умная, симпатичная. Ну ругается немного иногда, что ж вы так переживаете-то?", - говорится в его сообщении.

Ранее пользователи соцсетей начали шутить о «воскрешении» журналиста Аркадия Бабченко.