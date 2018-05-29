В Запорожье разгуливал голый мужчина (фото)

14:22, 29 мая 2018
Курьёзы
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Патрульные задержали мужчину / Скриншот

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Об этом в соцсети сообщил местный житель Сергей Шишацкий. По его словам, мужчину задержали патрульные на проспекте Соборном.

"Нашествие нудистов. Пересечение пр.Ленина и ул. Панфиловцев. Сегодня 9 утра", - говорится в его сообщении.

Ранее в Борисполе девушка разделась догола прямо в отделении одного из украинских банков.

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Теги: #Запорожье#курьез#голый мужчина