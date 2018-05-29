В Запорожье разгуливал голый мужчина (фото)

Почему мужчина оказался без одежды в центре города - непонятно.

В Запорожье 28 мая произошел курьезный случай: по центру разгуливал обнаженный мужчина.

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Об этом в соцсети сообщил местный житель Сергей Шишацкий. По его словам, мужчину задержали патрульные на проспекте Соборном.

"Нашествие нудистов. Пересечение пр.Ленина и ул. Панфиловцев. Сегодня 9 утра", - говорится в его сообщении.