В Запорожье разгуливал голый мужчина (фото)
14:22, 29 мая 2018Курьёзы
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Почему мужчина оказался без одежды в центре города - непонятно.
Патрульные задержали мужчину / Скриншот
В Запорожье 28 мая произошел курьезный случай: по центру разгуливал обнаженный мужчина.
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Об этом в соцсети сообщил местный житель Сергей Шишацкий. По его словам, мужчину задержали патрульные на проспекте Соборном.
"Нашествие нудистов. Пересечение пр.Ленина и ул. Панфиловцев. Сегодня 9 утра", - говорится в его сообщении.
Ранее в Борисполе девушка разделась догола прямо в отделении одного из украинских банков.
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