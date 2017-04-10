Британец обнаружил в топливном баке танка пять золотых слитков

Коллекционер танков из Великобритании Ник Мид обнаружил в топливном отсеке его боевой машины пять слитков золота, стоимость которых составляет около $2,5 миллионов, как сообщает The Sun.

55-летний мужчина рассказал, что приобрел танк Т-54 за примерно $37 тыс., чтобы добавить его к своей коллекции из 150 экземпляров.

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По его словам, каждый из золотых слитков, которые он и его механик обнаружили при осмотре топливного отсека, весит около 5 кг.

Он считает, что золото было разграблено иракскими солдатами в Кувейте во время войны в Персидском заливе (1990–1991).

О своей находке Ник сообщил в полицию, поскольку, по его словам, они с механиком «не знали, что делать».