Нецензурное письмо от Терезы Мэй заставило краснеть Консервативную партию Британии

15:28, 12 апреля 2018
Курьёзы
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Тереза Мэй / REUTERS

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Письмо с благодарностью за поддержку партии и предложением сделать пожертвование было адресовано мистеру Youmustbe Fuckingjoking (цензурно это можно перевести как Вычертвозьмидолжнобытьиздеваетесь). Естественно, соседа Маккормак зовут не так, пишет "Медуза".

Письмо было подписано Терезой Мэй, премьер-министром Великобритании и лидером консерваторов.

По словам Маккормак, ее соседи довольно сильно расстроились из-за письма. «Я не могу поверить, что никто не заметил этого до отправки. Меня поразила такая некомпетентность», - заявила женщина. Она отметила, что ее соседи не являются членами Консервативной партии, и, судя по всему, письмо пришло им по ошибке.

Представитель партии сообщил изданию The Independent, что в отделе, ответственном за рассылку писем, проведут внутреннее расследование. «Мы считаем недопустимым, что это письмо было отправлено, и приносим извинения за нанесенное оскорбление», — заявил собеседник The Independent.

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Теги: #Британия#Тереза Мэй#письмо