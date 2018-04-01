SpaceX в Черкассах и патрульные крокодилы Погранслужбы – День Смеха в украинском интернете

УНИАН собрал самые яркие розыгрыши и наиболее сомнительные новости сегодняшнего дня.

Первого апреля в Украине, как и во всем мире, отмечается День смеха, известный также как День дурака. В этот день обычным делом становятся розыгрыши – все пытаются пошутить друг над другом.

Сегодня шутят политики, соцсети и средства массовой информации. УНИАН собрал самые яркие розыгрыши и наиболее сомнительные новости сегодняшнего дня.

Читайте такжеВ Одессе празднуют Юморину

Патрульные крокодилы ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины в День дурака объявила, что под наблюдением ученых-зоологов начала эксперимент, который позволит ей использовать в охране границы нильских крокодилов. Как отмечается в сообщении на сайте ГПСУ, рептилии будут «работать» исключительно на водном участке. Для начала им доверят охрану пограничных катеров и кораблей, которые базируются в Одесской области.

Идею альтернативного применения рептилий в пограничной службе якобы поддержали сотрудники Одесского зоопарка. Они же, если верить ГПСУ, предоставили морякам-пограничникам первых «новобранцев».

Космодром SpaceX в Черкассах

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в своем Twitter сообщил, что глава компании SpaceX Илон Маск не против создания в Украине стартового комплекса для коммерческих пусков ракеты Falcon Heavy.

По его словам, работы по созданию космодрома могут быть начаты уже осенью, в Черкасской области, на территории одной из ОТГ.

«Нафтогаз» и «Газпром»

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал саркастический пост в Facebook, в котором полностью «признал» претензии российского «Газпрома» к украинской стороне. По его словам, Стокгольмский арбитраж своим решением в пользу Украины «нарушил баланс», и теперь «Нафтогаз» отказываемся от 4,6 млрд долларов компенсации. Кроме того, Украина «отказывается» от пересмотра цены за газ по контракту с Газпромом. В подобной манере Витренко прокомментировал и некоторые другие претензии к «Нафтогазу».

Спокойные украинские депутаты и биткоины в трамваях

Канал «112 Украина» по случаю праздника выпустил сразу несколько фейковых новостей. Так, в одной из новостей сообщалось, что Украина «вошла в десятку самых спокойных парламентов мира». Соответствующий рейтинг якобы был составлен «британским изданием WU News при участии лондонского Института мировой политологии и конфликтологии им. Генри Джонатана Пима (Henry J. Pym)».

Отметим, что доктор Генри Джонатан Пим – персонаж комиксов Marvel, известный также как Человек-муравей. Новость подхватили несколько изданий, несмотря на то, что в ней содержится напоминание о Дне смеха.

Еще одна новость касалась общественного транспорта Киева – в нем якобы можно будет расплачиваться биткоинами.

Избранное из патрульной полиции

Сотрудница Киевской патрульной полиции к 1 апреля опубликовала в сети подборку скриншотов с забавными вызовами, которые поступали от граждан.

Среди забавных вызовов - жалобы на соседей и агрессивных кошек, снеговики в форме половых органов, просьба забрать сына с корпоратива, помочь с трупом голубя, разбитым градусником и рядом прочих нестандартных ситуаций.

На украинском острове построят тюрьму для коррупционеров

В День смеха, 1 апреля, председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов анонсировал строительство тюрьмы для коррупционеров. По словам Степанова, появиться такая тюрьма имеет на острове Змеиный.

"Вчера провели финальное обсуждение проекта с руководством Министерства юстиции и согласовали его с правительством. Начало строительства запланировано на май-2018. Детали – чуть позже", – пошутил глава Одесской области.

Украинские журналистки первыми покатались на Hyperloop

Газета "Магистраль" к Дню Смеха выпустила шуточный репортаж, как сотрудницы издания первыми опробовали транспорт будущего - Hyperloop.

"На 8 Марта мужчины редакции подарили нам путешествие в Дубай, чтобы мы смогли немного отдохнуть и набраться сил для дальнейших трудовых свершений. Но, помимо отдыха на теплых пляжах, мы запланировали и поездку на новом виде транспорта", - говорится в материале.

В шутке говорится, что задание оказалось сложнее, чем считалось: пришлось долго уговаривать директора департамента Гиперлупских перевозок дальнего сообщения Абы Ди Зель.