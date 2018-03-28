В Британии сова едва не сорвала свадебную церемонию (видео)

Специально натренированная птица торжественно принесла молодоженам обручальные кольца, а потом ее внимание привлек шафер.

В британском графстве Чешир сова едва не сорвала свадебную церемонию.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Специально натренированная птица торжественно принесла молодоженам обручальные кольца, а потом ее внимание привлек один из дружков жениха. У мужчины была вытянутая рука, и это заставило сову вспомнить о ее хищническом инстинкте.

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Она налетела на него и сбила его - выяснилось, что парень панически боится птиц.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые продемонстрировали видео, на котором слониха из Индии выдыхает пепел и облака дыма, что вызвало удивление исследователей дикой природы во всем мире.