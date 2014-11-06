На выборах в штате Вашингтон лидирует умерший кандидат
Представитель демократов в штате Вашингтон уверенно идет к победе на выборах, хотя он умер на прошлой неделе.
Согласно результатам, умерший Роджер Фриман набрал 53% голосов, в то время как его основной соперник от республиканцев Джек Довей получил 46,9%, передает "Сегодня" со ссылкой на Reuters.
Фриман скончался на прошлой неделе от рака. Его смерть наступила уже после того, как бюллетени отправили в Вашингтон, где голосование проходит по почте.
Если к завершению выборов победа останется за Фриманом, демократы все равно сохранят место в государственной палате представителей, несмотря на кончину своего кандидата.
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В таком случае, в соответствии с правилами, на замену Фримену демократы выдвинут трех человек, и региональные советы решат, кто из предложенных политиков займет его место на ближайший год.