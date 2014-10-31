В пекинском метро запретили ездить в костюмах для Хэллоуина

Власти Пекина запретили ездить в городском метро в карнавальных костюмах, посвященных Хэллоуину. Тем, кто нарушит запрет, грозит арест, передает Дождь со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечает агентство, это ограничение поможет избежать паники среди людей, которые не знают об этом празднике, поскольку в Китае празднование Хэллоуина не очень распространено. Русская служба «Би-би-си» сообщает, что 31 октября четыре женщины, которые были загримированы и одеты в карнавальные костюмы, сильно напугали детей в метро в Шанхае.

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Запрет на проезд в метро в карнавальных костюмах пекинские власти приняли в рамках обеспечения безопасности на саммите АТЭС, который пройдет в столице Китая в ноябре. Меры безопасности в Пекине будут значительно усилены в период с 1 по 12 ноября.