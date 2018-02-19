Американец отломал палец воину "терракотовой армии" и вызвал гнев Китая

Молодой человек сфотографировался рядом со статуей стоимостью $4,5 миллиона на свой мобильный телефон, отломал палец и скрылся, пока его не нашло ФБР.

Власти КНР потребовали сурово наказать человека, похитившего палец с руки терракотовой статуи, выставленной в США. Эта статуя, которое не менее двух тысяч лет, оценивается в 4,5 млн долларов. Она предоставлена на время Институту Франклина в Филадельфии.

Как пишет Би-би-си, она относится к так называемой "терракотовой армии" - это более 8 тысяч полноразмерных фигур воинов из обожженной глины, относящихся к II веку до нашей эры и захороненных вместе с императором Цинь Шихуанди в Сиане, чтобы охранять его в загробной жизни.

На прошлой неделе Майкл Рохана был обвинен в краже и сокрытии важного произведения искусства, а затем освобожден под залог до суда.

Согласно судебным документам, 24-летний Рохана пробрался в помещение выставки китайских статуй, которое было в то время закрыто, воспользовавшись своим присутствием на музейном мероприятии.

Как сообщило китайское агентство Синьхуа со ссылкой на заявление ФБР, Рохана сфотографировался рядом со статуей на свой мобильный телефон. После этого он отломал большой палец с левой руки статуи и скрылся.

Работники музея обнаружили пропажу 8 января, и агенты ФБР смогли быстро найти виновника. Он признал, что хранил отломанный палец в ящике своего письменного стола.

В понедельник директор Центра культурного наследия в Шуанцзи, государственной организации, которая проводила выставку в США, решительно осудил Франклиновский институт за небрежное отношение к статуям.

"Мы просим США сурово наказать виновного. Мы заявили им серьезный протест", - заявил директор Ву Хайюн.

По его словам, центр намерен направить в США двух своих экспертов для оценки нанесенного ущерба и ремонта статуи. Китайские власти, сказал директор, также потребуют выплаты компенсации.

Статуи "терракотовой армии" были обнаружены в провинции Шэньси в 1974 году группой китайских крестьян.