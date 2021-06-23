Ирина Сопонару снялась в жаркой фотосессии.

Украинская актриса Ирина Сопонару опубликовала в Instagram новую фотографию.

На ней звезда позировала в топе, кружевных трусиках и чулках с подтяжками. Разумеется, такой снимок не оставил равнодушными ее поклонников.

За сутки фото набрало более 6,6 тысячи лайков. Пользователи соцсети также оставили в комментариях куча "огоньков" и "сердечек".

"Как всегда, супер", "Восхитительная", "Ты безумно сексуальная девушка", "Ирина, как всегда, прожигает экран телефона одним фото", - пишут фолловеры.

Кто такая Ирина Сопонару:

Ирина играла в КВН, театре и даже снималась в откровенной фотосессии Maxim. Очень любит читать книги, танцевать и водить автомобиль. Также она играет в "Лиге смеха" за команду "Винницкие".

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Автор: Диана Могилевич