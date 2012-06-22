Жара в Крыму спадет на следующей неделе

Холодный фронт пройдет на следующей неделе в Крыму, ожидается снижение температуры воздуха в среднем на 5 градусов - с +35 до +30, в некоторых районах до +25.

Начиная с воскресенья на полуострове начнутся дожди, однако ждать понижения температуры воздуха раньше 27 июня не стоит. «После 27-го жара спадет, когда придет холодный фронт, дожди, температура снизится и приблизится к норме. Такая температура продержится до 1 июля. В начале следующего месяца температура снова повысится», - говорят в Центре гидрометеорологии в Крыму.

Синоптики говорят, что жара, которая стоит сейчас на полуострове, не является аномальной - температура не превышает среднюю многолетнюю.

Крым. Комментарии