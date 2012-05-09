Симферополь отметил День Победы (фото)

В Симферополе прошли торжества, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Празднование началось с концерта и митинга на площади перед крымском парламентом. В сквере Победы жители города возложили цветы к мемориалу «Танк Т-34».

После этого прошло шествие по нескольким улицам к Вечному огню в парке Гагарина. Возле Могилы Неизвестного солдата память павших в годы войны почтили минутой молчания. К Вечному огню легли цветы. В парке работала полевая кухня для ветеранов.

«Наше поколение и все последующие в неоплатном долгу перед героями, которые ценой своей жизни, слез и крови ковали эту Победу, спасли мир от коричневой чумы. Мы склоняем перед ними головы и наш долг всегда помнить и заботиться о них», - сказал крымский премьер Анатолий Могилев.

В преддверии Дня Победы в городе-герое Керчи по традиции прошло массовое шествие с факелами. Несколько тысяч горожан вечером 8 мая поднялись на гору Митридат, там прошло театрализованное представление о войне. Праздник завершился фейерверком.

По информации милиции, во время празднования 67-й годовщины Победы запланированы 195 массовых мероприятий в городах и селах Крыма.

Фото пресс-службы Совмина