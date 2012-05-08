Могилев требует не задирать цены на путевки в детские санатории
13:43, 08 мая 2012Крым
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Премьер раздал указания
Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев поручил проверить обоснованность стоимости путевок в детские учреждения оздоровления и отдыха этим летом. Он считает, что цена не должна превышать уровень прошлого года, сообщила пресс-служба крымского правительства.
«Мы не должны допустить повышения цен на путевки, предпосылок для их роста нет. Их стоимость должна оставаться как минимум на уровне прошлого года, чтобы родители не переплачивали», - сказал глава Совмина.
Могилев поручил Министерству образования и науки, молодежи и спорта Крыма провести анализ стоимости услуг.
«Необходимо свести к минимуму все необоснованные завышения цен», - сказал крымский премьер.
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